14 канал: со склада украли сотни мобильников, конфискованных ШАБАКом в Газе

О скандальном происшествии, вызывающем множество вопросов к службам безопасности, рассказал в среду вечером, 17 сентября, сайт 14 канала ИТВ: со склада на севере Израиля, где хранились улики и оборудование, изъятые в Газе, были похищены около 800 мобильных телефонов. Воры, взломавшие склад, точно знали, что они ищут и где это находится. В ШАБАКе уверяют, что опасаться нечего, и что телефоны террористов "Нухбы" хранятся только на военных объектах.

Инцидент произошел поздно ночью в пятницу, около двух недель назад. Преступники взломали складские помещения, принадлежащие компании, оказывающей услуги хранения для полиции и Общей службы безопасности (ШАБАК). На этих складах хранятся документы, улики по различным делам, изъятое оборудование, транспортные средства и имущество, конфискованное у преступных и террористических группировок.

Целью злоумышленников были около 800 мобильных телефонов: сотни аппаратов были переданы владельцу склада сотрудниками ШАБАКа через КПП "Керем Шалом" на границе с сектором Газы. По словам сотрудников компании, есть вероятность, что аппараты связаны с террористами.

Воры взяли только телефоны, другое ценное имущество осталось нетронутым, что указывает на наличие конкретной разведывательной информации и точной цели. Нельзя с уверенностью сказать, использовались ли эти аппараты непосредственно ХАМАС или подразделениями "Нухба": ШАБАК это утверждение отвергает. Однако аппараты были достаточно важны для ШАБАК, чтобы передать их на хранение.

Владелец склада подал жалобу в полицию в надежде, что преступников оперативно найдут и сотни аппаратов будут возвращены.

Представители ШАБАКа, комментируя данное сообщение, подчеркнули: телефоны боевиков ХАМАС, захваченные 7.10, находятся в защищенных объектах ЦАХАЛа и ШАБАКа, а не в указанном в запросе месте". В полиции подтвердили факт расследования кражи, отказавшись сообщить какие-либо подробности.