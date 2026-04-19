"Кан": инвалид ЦАХАЛа и сирийка, прошедшая гиюр, добиваются права репатриироваться в Израиль

Телерадиокорпорация "Кан" опубликовала материал Анастасии Стукановой и Рои Кейса о необычной истории любви: инвалид ЦАХАЛа познакомился в Европе с молодой сирийкой, они поженились, однако до сих пор не могут получить разрешение на ее репатриацию в Израиль.

По сведениям "Кан", израильтянин, представленный в публикации как Яир (имя изменено), познакомился с будущей женой девять лет назад во время поездки по Европе после службы в армии. Молодая сирийка, названная Нур (имя также изменено), покинула Сирию во время гражданской войны и училась в европейской стране, куда приехал Яир. Как пишет "Кан", после знакомства между ними быстро завязались отношения, и через четыре месяца пара решила пожениться.

Сирийка позднее прошла реформистский гиюр. По ее словам, она хотела лучше узнать язык, культуру, происхождение и религию своего мужа, а затем пришла к выводу, что ее официальная религиозная принадлежность должна отражать ее убеждения. Она также заявила, что будущим детям супругов так будет легче жить, а сама семья хочет быть частью еврейского народа.

Главной целью супругов, отмечает "Кан", остается переезд в Израиль и жизнь рядом с семьей мужа. Однако вместо этого они вынуждены вести борьбу с израильскими властями, добиваясь разрешения на репатриацию и совместную жизнь в стране.