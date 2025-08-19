x
19 августа 2025
19 августа 2025
19 августа 2025
последняя новость: 08:48
19 августа 2025
Пресса

Bloomberg: война с Израилем привела к росту влияния КСИР в Иране

Иран
Война с Ираном
КСИР
время публикации: 19 августа 2025 г., 08:33 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 08:42
AP Photo/Vahid Salemi

Как пишет Bloomberg, 12-дневная война с Израилем, ставшая тяжелым испытанием для Корпуса стражей Исламской революции, в результате привела к тому, что влияние КСИР в Исламской республике Иран заметно возросло.

После войны Корпус стражей стал сильнее политически. Несмотря на понесенные потери, он стал играть еще более важную роль для выживания режима аятолл. В зоне его ответственности как оборона, так и контроль над тем, что происходит в самом Иране.

Центральное значение здесь имеет идеология стойкости. Для Ирана вообще характерно обращение к мученичеству. Массовые траурные церемонии, заявления о необходимости проявлять стойкость консолидируют поддержку режима, усиливая влияние силовых структур в жизни Ирана.

Автор статьи Гонар Мотевалли напоминает, что у КСИР есть свои военно-морские и аэрокосмические силы, элитное подразделение "Кудс" и ополчение "Басидж". КСИР – это не просто армейская структура, а одна из несущих конструкций иранского режима.

Напоминает автор и об иранских прокси – щупальцах Корпуса стражей. Он считает, что Израилю в ходе 12-дневной войны не удалось разрушить эту архитектуру, и при любом повороте событий в Иране КСИР будет играть центральную роль.

