"Едиот Ахронот": Нетаниягу начинает готовиться к выборам

18 августа журналист Амир Этингер опубликовал в газете "Едиот Ахронот" сообщение, согласно которому премьер-министр Биньямина Нетаниягу приступил к подготовке к выборам в Кнессет 26-го созыва.

Согласно опубликованной информации, Нетаниягу намерен попытаться вновь объединить партии "Ционут Датит", "Оцма Иегудит" и "Ноам" в единый предвыборный список. На сей раз это задача более сложная из-за плохих отношений между Бецалелем Смотричем и Итамаром Бен-Гвиром.

Еще один шаг, возможность которого проверяет Нетаниягу, это создание новой правой партии. По замыслу приближенных премьер-министра, она должна быть популярной для избирателей правого блока, что остановит или уменьшит отток голосов в сторону Нафтали Беннета и Авигдора Либермана.