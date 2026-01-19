WP: Европейцы и американцы, жертвующие на помощь Газе, невольно финансируют ХАМАС

19 января издание Washington Post в рубрике "Мнения" опубликовало статью Кевина Коэна, генерального директора израильской компании RealEye, занимающейся киберразведкой и руководителя отдела киберразведки в компании Trident Group America.

В предисловии к статье Кевин Коэн пишет о том, что нежелание ХАМАСа разоружаться приближает Израиль и ХАМАС к возобновлению конфликта. И, если война возобновится, то "гнев Запада почти наверняка снова будет направлен на Израиль, а не на тех, кто виновен в страданиях в Газе, на ХАМАС". Как это уже было в прошлом, сочувствующие жителям Газы будут жертвовать деньги на гуманитарную помощь, не понимая, что тем самым они финансируют ХАМАС.

По данным министерства финансов США, террористическая группировка ХАМАС получает до 10 миллионов долларов ежемесячно через сеть фиктивных благотворительных организаций, которые эксплуатируют страдания жителей Газы. В конце декабря итальянская прокуратура арестовала девять человек по подозрению в переводе около 7 миллионов евро в пользу ХАМАСа через три благотворительные организации. Среди арестованных – глава Палестинской ассоциации в Италии Мохаммад Ханнун, которого американское Минфин в 2024 году назвало руководителем фиктивной благотворительной организации, финансирующей военное крыло ХАМАСа.

В статье говорится, что использование подставных благотворительных фондов для поддержки ХАМАСа не является новым явлением. В 2014 году Канада признала террористической организацию IRFAN-Canada, которая перевела более 14,6 миллиона долларов партнерам, связанным с ХАМАСом. Германия в разные годы запретила деятельность нескольких международных гуманитарных организаций, включая IHH в 2010 году и Ansaar International в 2021-м, по подозрению в финансировании террористических группировок. Аналогичные запреты вводились в Норвегии, Швеции и Нидерландах.

Автор статьи пишет, что одним из способов перекрыть поток помощи – это перенаправить пожертвования хорошо зарекомендовавшим себя гуманитарным организациям, таким как "Врачи без границ" или "Спасите детей".

"Гуманитарный порыв – благороден, но те, кто спешат помочь жителям Газы, не делая различий между помощью людям и оказанием поддержки их правителям, в конечном итоге поддерживают бесчеловечность", – пишет Кевин Коэн.

Министерство иностранных дел Израиля, комментируя эту публикацию в сети Х, пишет: "Гуманитарная помощь ни в коем случае не должна служить прикрытием для терроризма".