Мир

В Италии арестованы девять подозреваемых в финансировании ХАМАСа, среди которых глава местной ячейки

время публикации: 27 декабря 2025 г., 16:22 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 16:29
AP Photo /Alessandra Tarantino

Полиция и финансовая гвардия Италии арестовали девять человек по подозрению в переводе около 7 миллионов евро палестинской террористической организации ХАМАС.

По данным агентства ANSA, среди задержанных – президент Ассоциации палестинцев в Италии Мухаммад Ханнун, которого следствие считает членом зарубежного крыла ХАМАСа и главой итальянской ячейки.

Операция проводилась в нескольких городах, в том числе в Генуе, Милане и Флоренции, по распоряжению Генуэзской прокуратуры и Национального управления по борьбе с мафией и терроризмом.

По данным следствия, средства собирались якобы на гуманитарные нужды палестинского населения через три благотворительные ассоциации, однако более 71% денег использовались на прямое финансирование ХАМАСа и связанных с ним организаций.

Расследование началось с анализа подозрительных финансовых операций и велось в сотрудничестве с правоохранительными органами Нидерландов и других стран ЕС. Обвиняемым инкриминируется участие в террористической организации и финансирование терроризма – преступления, за которые грозит уголовная ответственность.

