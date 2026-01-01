Израиль аннулирует лицензии 37 международных НКО, работающих в секторе Газы

Израиль намерен обеспечить соблюдение запрета на деятельность 37 международных некоммерческих организаций, действовавших до сих пор в секторе Газы, поскольку они не выполнили требования по безопасности и прозрачности своих действий. Таким образом израильские власти усиливают борьбу с проникновением террористов в гуманитарные организации.

Как сообщает в четверг, 1 января, EuroNews, министерство по делам диаспоры и по борьбе с антисемитизмом опубликовало коммуникат, в котором указано: международные организации отказались предоставить полную и поддающуюся верификации информацию о своих сотрудниках. Речь идет о критически важном требовании, призванном предотвратить проникновение террористов в гуманитарные структуры.

"Наш посыл абсолютно понятен, – отметил министр Амихай Шикли. – Гуманитарная помощь приветствуется, а использование гуманитарных механизмов для террора – нет". В марте 2025 года Израиль установил десятимесячный срок для выполнения действующими на палестинских территориях НКО новых правил, требующих раскрыть информацию о персонале, источниках финансирования и операционных структурах. Этот срок истек 31 декабря.

В первый день нового года 37 организаций, включая "Врачи без границ" (Doctors Without Borders (MSF), международную христианскую организацию "World Vision International" и Oxfam – конфедерацию более чем 20 благотворительных организаций, работающих в сфере борьбы с неравенством и несправедливостью более чем в 90 странах мира – получили уведомление об аннулировании их лицензий с 1 января 2026 года и о том, что они должны полностью прекратить свою деятельность к 1 марта 2026 года.

"Врачи без границ" были уличены в том, что организация наняла, как минимум, двоих сотрудников, являющихся боевиками "Исламского джихада" и ХАМАСа. Представители организации отказались предоставить список своих сотрудников, заявив, что это требование Израиля противоречит международному праву. "Врачи без границ" утверждают, что организация "никогда сознательно не нанимала людей, участвующих в военной деятельности".

Глава Агентства ООН по помощи палестинским беженцам UNRWA Филиппе Лазарини заявил, что запрет деятельности благотворительных организаций "подрывает базовые гуманитарные принципы нейтральности, независимости и беспристрастности, на которых строится оказание помощи по всему миру".

Напомним, UNRWA была запрещена законодательно ранее – не менее десяти ее сотрудников были активистами ХАМАСа, принадлежащие агентству здания, включая больницы и школы, использовались террористами для снабжения штабов ХАМАСа электроснабжением, связью и укрытия террористов, в комплексы UNRWA были включены помещения, используемые исключительно террористами и лидерами террора, и на их территории находились склады оружия, ракет, взрывчатки и выходы из подземной туннельной инфраструктуры.