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Пресса

CNN: Нетаниягу не верит в окончательное соглашение с Ираном и попытается ему помешать

Война с Ираном
США
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Израиль
время публикации: 18 июня 2026 г., 16:19 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 17:09
CNN: Нетаниягу не верит в окончательное соглашение с Ираном и попытается ему помешать
AP Photo/Evan Vucci

Израильский источник заявил телеканалу CNN, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен повлиять на окончательное соглашение с Ираном. По его словам, Нетаниягу будет действовать через медиаперсон правого фланга, в частности, через ведущего подкаста Марка Левина, и через "дружественных" сенаторов, чтобы оказать давление на президента США Дональда Трампа.

По словам источника, побеседовавшего с американским телеканалом, Нетаниягу считает, что окончательного соглашения между странами не будет и что Тегеран не намерен всерьез соглашаться на ограничения своей ядерной программы.

Пресса
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