CNN: Нетаниягу не верит в окончательное соглашение с Ираном и попытается ему помешать

Израильский источник заявил телеканалу CNN, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен повлиять на окончательное соглашение с Ираном. По его словам, Нетаниягу будет действовать через медиаперсон правого фланга, в частности, через ведущего подкаста Марка Левина, и через "дружественных" сенаторов, чтобы оказать давление на президента США Дональда Трампа.

По словам источника, побеседовавшего с американским телеканалом, Нетаниягу считает, что окончательного соглашения между странами не будет и что Тегеран не намерен всерьез соглашаться на ограничения своей ядерной программы.