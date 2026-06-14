Американский дипломат в интервью Fox News: "Израиль пытается сорвать сделку с Ираном"
время публикации: 14 июня 2026 г., 17:02 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 17:02
Журналист Fox News Трей Йингст в соцсети X написал, что удары по Бейруту создают трудности для завершения сделки с Ираном, и в подтверждение своих слов цитирует участвующего в переговорах дипломата.
"Это явная попытка Израиля саботировать сделку президента и вновь втянуть США в войну", – заявил дипломат в разговоре с Fox News.
Трей Йингст пишет, что "высокопоставленный израильский источник", в свою очередь, опроверг эти обвинения, заявив, что Израиль отвечает на обстрелы "Хизбаллы", направленные против гражданских лиц.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 июня 2026