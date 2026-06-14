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Ближний Восток

Американский дипломат в интервью Fox News: "Израиль пытается сорвать сделку с Ираном"

Иран
Война с Ираном
США
Израиль
время публикации: 14 июня 2026 г., 17:02 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 17:02
Американский дипломат в интервью Fox News: "Израиль пытается сорвать сделку с Ираном"
AP Photo/Evan Vucci

Журналист Fox News Трей Йингст в соцсети X написал, что удары по Бейруту создают трудности для завершения сделки с Ираном, и в подтверждение своих слов цитирует участвующего в переговорах дипломата.

"Это явная попытка Израиля саботировать сделку президента и вновь втянуть США в войну", – заявил дипломат в разговоре с Fox News.

Трей Йингст пишет, что "высокопоставленный израильский источник", в свою очередь, опроверг эти обвинения, заявив, что Израиль отвечает на обстрелы "Хизбаллы", направленные против гражданских лиц.

Ближний Восток
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