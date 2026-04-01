WSJ: ОАЭ добиваются силового открытия Ормузского пролива и готовы к участию в войне против Ирана

Объединенные Арабские Эмираты готовы присоединиться к международной военной операции по силовому открытию Ормузского пролива и добиваются формирования соответствующей коалиции, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на эмиратские и другие официальные источники.

По сведениям издания, Абу-Даби после серии иранских ударов по территории ОАЭ занял гораздо более жесткую позицию и теперь добивается не только дипломатического, но и военного решения вопроса судоходства через пролив.

Как сообщает WSJ, Эмираты хотят, чтобы США, а также европейские и азиатские государства поддержали операцию по обеспечению свободы навигации в Ормузском проливе. Среди обсуждаемых вариантов – получение резолюции Совета Безопасности ООН, разминирование акватории и иные военные меры, которые позволили бы восстановить движение судов через один из важнейших мировых энергетических маршрутов.

О готовности ОАЭ участвовать в международных действиях по обеспечению безопасности в Ормузском проливе ранее сообщало и агентство Reuters. Еще 17 марта дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш говорил, что Эмираты могут присоединиться к возглавляемым США усилиям по защите судоходства, подчеркивая, что обеспечение свободной торговли и поставок энергоносителей отвечает интересам всех крупных государств.

Если ОАЭ действительно пойдут на такую операцию, они станут первым государством Персидского залива, готовым напрямую присоединиться к войне против Ирана.

Ранее Эмираты конфисковали 500 млрд долларов, принадлежавших Ирану и лежавших на счетах в эмиратских банках, в качестве компенсации причиненного ущерба в результате действий КСИР и прокси-сил иранского режима.