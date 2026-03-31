31 марта 2026
WSJ: третья американская авианосная группа во главе с George Bush направлена на Ближний Восток

время публикации: 31 марта 2026 г., 23:52 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 23:53
США направляют на Ближний Восток третью авианосную ударную группу: к уже действующим в регионе двум группам должен присоединиться атомный авианосец класса Nimitz – George H.W. Bush с кораблями сопровождения, сообщает The Wall Street Journal.

По данным WSJ, авианосец вышел из Норфолка и усилит американское военное присутствие на фоне продолжающейся военной операции.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ближайшие дни войны будут "решающими". Выступая на совместной пресс-конференции с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном, он также сказал, что за последние 24 часа Иран выпустил наименьшее с начала войны число ракет и беспилотников.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп резко раскритиковал в соцсетях американских союзников, призвав их самим начать операцию по установлению контроля над Ормузским проливом. Одновременно газета сообщила, что Трамп в частных беседах с помощниками выражал готовность завершить военную кампанию против Ирана даже в том случае, если пролив останется в значительной степени закрытым, отложив сложную операцию по его разблокированию на более поздний срок.

