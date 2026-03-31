31 марта 2026
|
последняя новость: 23:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

ОАЭ запретили въезд в страну для граждан Ирана

время публикации: 31 марта 2026 г., 22:35 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 22:35
AP Photo /Jon Gambrell

Авиакомпания FlyDubai опубликовала на своем сайте уведомление для пассажиров, в котором указывается о введении запрета на въезд в ОАЭ для граждан Ирана, в том числе имеющих эмиратские визы.

Запрет касается также транзитных рейсов.

Следует отметить, что официально власти ОАЭ не публиковали запрета на въезд для граждан Ирана, однако это не первый случай, когда вместо официальной публикации распоряжение отдается через компании и организации, которые публикуют его от своего имени.

Так было сделано при закрытии иранского университета, больницы и школ, действовавших на территории ОАЭ.

Ранее граждане Ирана с эмиратскими визами сообщили, что были уведомлены об отмене их виз. Власти Ирана, в свою очередь, потребовали от 1200 граждан ОАЭ покинуть Иран в семидневный срок.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook