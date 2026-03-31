ОАЭ запретили въезд в страну для граждан Ирана

Авиакомпания FlyDubai опубликовала на своем сайте уведомление для пассажиров, в котором указывается о введении запрета на въезд в ОАЭ для граждан Ирана, в том числе имеющих эмиратские визы.

Запрет касается также транзитных рейсов.

Следует отметить, что официально власти ОАЭ не публиковали запрета на въезд для граждан Ирана, однако это не первый случай, когда вместо официальной публикации распоряжение отдается через компании и организации, которые публикуют его от своего имени.

Так было сделано при закрытии иранского университета, больницы и школ, действовавших на территории ОАЭ.

Ранее граждане Ирана с эмиратскими визами сообщили, что были уведомлены об отмене их виз. Власти Ирана, в свою очередь, потребовали от 1200 граждан ОАЭ покинуть Иран в семидневный срок.