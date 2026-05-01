NBC News: Иран готовится к новой войне, восстанавливая ракетные силы

NBC News сообщает со ссылкой на американского чиновника и еще двух осведомленных источников, что Иран использует прекращение огня для восстановления своих ракетных и беспилотных возможностей.

По словам собеседников телеканала, в последние дни Тегеран активизировал работы по поиску, извлечению и восстановлению баллистических ракет и боеприпасов, которые были ранее спрятаны или оказались недоступными после авиаударов.

По оценке США, иранский режим стремится как можно быстрее восстановить арсенал ракет и беспилотников, чтобы иметь возможность вновь атаковать цели на Ближнем Востоке, если президент Дональд Трамп решит возобновить боевые действия.