последняя новость: 06:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
последняя новость: 06:18
Пресса

NBC News: Иран готовится к новой войне, восстанавливая ракетные силы

Иран
СМИ
Война с Ираном
время публикации: 01 мая 2026 г., 05:20 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 05:48
NBC News: Иран готовится к новой войне, восстанавливая ракетные силы
AP Photo/Vahid Salemi

NBC News сообщает со ссылкой на американского чиновника и еще двух осведомленных источников, что Иран использует прекращение огня для восстановления своих ракетных и беспилотных возможностей.

По словам собеседников телеканала, в последние дни Тегеран активизировал работы по поиску, извлечению и восстановлению баллистических ракет и боеприпасов, которые были ранее спрятаны или оказались недоступными после авиаударов.

По оценке США, иранский режим стремится как можно быстрее восстановить арсенал ракет и беспилотников, чтобы иметь возможность вновь атаковать цели на Ближнем Востоке, если президент Дональд Трамп решит возобновить боевые действия.

