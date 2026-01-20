The Marker: на месте снесенной штаб-квартиры UNRWA построят дома на 1400 квартир

Земельное управление Израиля утром во вторник, 20 января, завершило освобождение комплекса штаб-квартиры UNRWA в районе Маалот Дафна на севере Иерусалима. Деятельность UNRWA была прекращена еще год назад, после принятия закона о запрете Агентства ООН по помощи палестинским беженцам на территории Израиля за сотрудничество с ХАМАСом.

Как сообщает экономическое издание The Marker, в прошедшие месяцы помещения были захвачены сквоттерами (самовольными захватчиками недвижимости), которые утром были выселены. Территория, которую ранее занимал комплекс, вернулась во владение государства.

Различные постройки, возведенные UNRWA, были во вторник снесены. На этом месте будет построен новый жилой микрорайон на 1400 единиц жилья. После утверждения программы участок будет выставлен на тендер для застройщиков.

Комплекс UNRWA в Маалот Дафна занимал территорию около 46 дунамов между улицами Махаль, Нетер и Шломо Залман Шрага. Помимо возведенных UNRWA построек, в комплекс зданий входило историческое здание полицейской школы – это архитектурный и исторический объект, подлежащий сохранению, и он не будет снесен.

В рамках программы застройки здание будет сохранено и интегрировано в будущий жилой район, пока неизвестно, какое учреждение или организация будут в нем размещены.