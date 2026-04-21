CNN: в Белом доме считают, что публичные заявления Трампа сорвали сближение с Ираном

Телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США утверждает, что к концу прошлой недели Вашингтон и Тегеран, казалось, приблизились к соглашению о прекращении семинедельной войны, однако затем президент США Дональд Трамп начал фактически вести переговоры в публичном пространстве – через соцсети и телефонные разговоры с журналистами. Трамп заявил, будто Иран уже согласился на ряд ключевых условий, хотя эти положения еще не были окончательно согласованы.

Согласно публикации CNN, Трамп, в частности, утверждал, что Тегеран согласился передать запасы обогащенного урана, фактически принять самые спорные американские требования и приблизиться к скорому завершению войны. Иранские официальные лица публично отвергли многие из этих утверждений и отрицали, что готовятся к новому раунду переговоров, после чего оптимизм вокруг возможной сделки резко ослаб.

Источники CNN сообщили, что часть представителей администрации США в частном порядке считает публичные комментарии Трампа вредными для переговоров, учитывая чувствительность контактов и глубокое недоверие Тегерана к Вашингтону. Один из собеседников телеканала сказал, что иранцам не понравилось, что президент США ведет переговоры через соцсети и создает впечатление, будто они уже согласились на условия, которые еще не приняли и которые непопулярны внутри Ирана. CNN также пишет, что американские чиновники подозревают наличие разногласий между иранской переговорной группой и "Корпусом стражей исламской революции", из-за чего остается неясным, кто в Тегеране в состоянии окончательно утвердить возможное соглашение.

По версии CNN, к дополнительной путанице привели и противоречивые заявления о поездке вице-президента США Джей Ди Вэнса в Пакистан: Трамп говорил, что Вэнс уже в пути, тогда как Reuters в воскресенье передавало, что он еще не покинул США. CNN утверждает, что теперь Вэнс планирует вылететь из Вашингтона во вторник, а переговоры в Исламабаде могут начаться в среду утром, но окончательно это неясно. Ранее официальный Тегеран заявлял, что на данный момент новых переговоров с США не запланировано.