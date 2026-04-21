Axios: Вэнс планирует визит в Пакистан для переговоров с Ираном, срок перемирия истекает

Сайт Axios со ссылкой на собственные источники сообщил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может 21 апреля вылететь в Пакистан, чтобы принять участие в новом раунде переговоров с Ираном при посредничестве Исламабада.

По данным Axios, в Белом доме в понедельник ждали окончательного подтверждения от Тегерана о готовности направить свою делегацию в Исламабад, и вопрос о поездке Вэнса до последнего оставался открытым.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация во главе с Вэнсом уже направляется в Пакистан. Однако затем Reuters со ссылкой на источник передало, что по состоянию на вечер 20 апреля Вэнс еще не покинул США – поездка не была окончательно подтверждена.

По данным Reuters, в американскую делегацию также могут войти спецпосланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

В понедельник на фоне сообщений о возможном новом раунде американо-иранских переговоров в Исламабаде официальный Тегеран заявил, что на данный момент планов на новые контакты с США нет. Об этом на еженедельном брифинге заявил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи. По его словам, Соединенные Штаты "не извлекают уроков из прошлого", и такой подход "никогда не приведет к хорошим результатам".

После фактически безрезультатного первого прямого раунда в Исламабаде стороны договорились о возможности продолжения диалога, но не достигли прорыва по ключевым вопросам – от иранской ядерной программы до санкций и ситуации вокруг Ормузского пролива.

Напомним, что двухнедельное прекращение огня было объявлено 8 апреля. Таким образом, согласованный период перемирия истекает 22 апреля. Что неоднократно подчеркивалось президентом США Дональдом Трампом.