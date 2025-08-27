10-й испытательный полет космического корабля Starship прошел успешно

Американская компания SpaceX осуществила 26 августа успешный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в 10-й испытательный полет.

Ракета стартовала с космодрома Starbase в штате Техас. Возвращение ускорителя на стартовую площадку не планировалось. После отделения от корабля ускоритель мягко приводнился в Мексиканском заливе, несмотря на повреждение хвостовой части.

В ходе этого полета компании SpaceX впервые удалось вывести из грузового отсека Starship восемь симуляторов спутников системы связи Starlink. Кроме того, компания успешно осуществила повторный запуск двигателя Raptor и протестировала улучшения, направленные на повышение надежности корабля во время возвращения на Землю, отмечает ТАСС.

Изначально запуск планировался на 24 августа, однако дважды переносился – из-за технических проблем и неблагоприятной погоды.

В мае 2025 года девятый испытательный полет завершился потерей прототипа корабля Starship. Предыдущие два запуска – в январе и марте – также завершились неудачей. В мае компания SpaceX не ставила перед собой задачу осуществить захват ускорителя Super Heavy по его возвращении на специальную платформу Mechazilla. Он успешно отделился от корабля и должен был приводниться в Мексиканском заливе, однако связь с ним была утеряна. В SpaceX заявляли, что не считают данный инцидент неудачей, поскольку это стало первым повторным использованием Super Heavy. Ранее этот же ускоритель использовался в седьмом испытательном полете.

В марте 2025-го, примерно через десять минут после восьмого тестового запуска, было объявлено, что контакт со второй ступенью Starship был утерян. Перед тем как SpaceX перестала получать телеметрию, стало известно о потере "нескольких двигателей и контроля над ориентацией аппарата". Тогда говорилось об успешном запуске, успешном разделении, успешном захвате ракеты-носителя Super Heavy, но потере связи.

В январе 2025-го седьмой испытательный запуск Starship закончился неудачей: вторая ступень ракеты не смогла выйти на орбиту, и Starship разрушился во время взлета. При этом многоразовый носитель Super Heavy совершил посадку обратно на стартовый комплекс, где он был схвачен при приземлении руками-манипуляторами системы Mechazilla.

До того четыре тестовых запуска (из шести) были успешными.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (корабля – 50 м, ускорителя – 71 м), диаметр – 9 м, грузоподъемность – 100-150 тонн.