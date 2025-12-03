Российского космонавта отстранили от полета на корабле Маска за попытку кражи документации
Как сообщает The Insider со ссылкой на аналитика ракетных пусков Георгия Тришкина, российского космонавта Олега Артемьева исключили из экипажа Crew-12, который должен отправиться на МКС, по подозрению в незаконном копировании информации.
По данным источников Тришкина, Артемьева нарушил экспортные ограничения правил международной торговли оружием: он фотографировал двигатели и документацию компании Илона Маска SpaceX, а потом вынес в телефоне секретную информацию. Начато межведомственное расследование.
Официально пресс-служба Роскосмоса сообщила, что в состав основного экипажа вместо Артемьева включен космонавт Андрей Федяев. Причиной этого назван переход Артемьева на другую работу. Полет запланирован на начало 2026 года.
54-летний Артемьев совершил три полета, проведя в космосе 560 дней. С 2019 года является членом Московской городской думы от партии «Единая Россия». Член Союза писателей России.