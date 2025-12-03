x
Мир

Российского космонавта отстранили от полета на корабле Маска за попытку кражи документации

Илон Маск
Космос
время публикации: 03 декабря 2025 г., 10:38 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 10:46
AP Photo/David J. Phillip, File

Как сообщает The Insider со ссылкой на аналитика ракетных пусков Георгия Тришкина, российского космонавта Олега Артемьева исключили из экипажа Crew-12, который должен отправиться на МКС, по подозрению в незаконном копировании информации.

По данным источников Тришкина, Артемьева нарушил экспортные ограничения правил международной торговли оружием: он фотографировал двигатели и документацию компании Илона Маска SpaceX, а потом вынес в телефоне секретную информацию. Начато межведомственное расследование.

Официально пресс-служба Роскосмоса сообщила, что в состав основного экипажа вместо Артемьева включен космонавт Андрей Федяев. Причиной этого назван переход Артемьева на другую работу. Полет запланирован на начало 2026 года.

54-летний Артемьев совершил три полета, проведя в космосе 560 дней. С 2019 года является членом Московской городской думы от партии «Единая Россия». Член Союза писателей России.

