11-й испытательный полет космического корабля Starship прошел успешно

Американская компания SpaceX осуществила 13 октября с базы Starbase (Техас) успешный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в 11-й испытательный полет.

По данным SpaceX, разгонный блок выполнил мягкое приводнение в Мексиканском заливе, а корабль после серии маневров и повторного включения двигателя завершил полет в Индийском океане.

Во время миссии отработали сброс макетов спутников Starlink и элементы теплозащиты – шаг к многоразовому использованию носителя для вывода спутников и, в перспективе, полетов людей к Луне и Марсу.

В NASA назвали полет важным этапом на пути к высадке астронавтов в рамках программы Artemis.

В ближайших тестах SpaceX планирует использовать доработанный прототип Starship с интерфейсами для орбитальной дозаправки.

Напомним, что 26 августа был проведен успешный 10-й испытательный полет.

В мае 2025 года девятый испытательный полет завершился потерей прототипа корабля Starship. Предыдущие два запуска – в январе и марте – также завершились неудачей. В мае компания SpaceX не ставила перед собой задачу осуществить захват ускорителя Super Heavy по его возвращении на специальную платформу Mechazilla. Он успешно отделился от корабля и должен был приводниться в Мексиканском заливе, однако связь с ним была утеряна. В SpaceX заявляли, что не считают данный инцидент неудачей, поскольку это стало первым повторным использованием Super Heavy. Ранее этот же ускоритель использовался в седьмом испытательном полете.

В марте 2025-го, примерно через десять минут после восьмого тестового запуска, было объявлено, что контакт со второй ступенью Starship был утерян. Перед тем как SpaceX перестала получать телеметрию, стало известно о потере "нескольких двигателей и контроля над ориентацией аппарата". Тогда говорилось об успешном запуске, успешном разделении, успешном захвате ракеты-носителя Super Heavy, но потере связи.

В январе 2025-го седьмой испытательный запуск Starship закончился неудачей: вторая ступень ракеты не смогла выйти на орбиту, и Starship разрушился во время взлета. При этом многоразовый носитель Super Heavy совершил посадку обратно на стартовый комплекс, где он был схвачен при приземлении руками-манипуляторами системы Mechazilla.

До того четыре тестовых запуска (из шести) были успешными.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (корабля – 50 м, ускорителя – 71 м), диаметр – 9 м, грузоподъемность – 100-150 тонн.