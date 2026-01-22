x
22 января 2026
22 января 2026
22 января 2026
последняя новость: 07:06
22 января 2026
Пресса

Daily Mail: Трамп может предложить жителям Гренландии по $1 млн за голос "за США"

США
Гренландия
время публикации: 22 января 2026 г., 06:48 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 06:55
Daily Mail: Трамп может предложить жителям Гренландии по $1 млн за голос "за США"
AP Photo/Evgeniy Maloletka

Президент США Дональд Трамп рассматривает идею предложить каждому жителю Гренландии по $1 млн, если население автономной территории Дании проголосует за присоединение к Соединенным Штатам, пишет британский таблоид Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

Население Гренландии – около 57 тысяч человек, избирателей – немногим более 40 тысяч. Из публикации неясно, планируется ли "платить" каждому жителю острова или только избирателям.

Идея выплаты крупных единовременных сумм напрямую населению Гренландии не подтверждена официально Белым домом, однако ранее администрация действительно обсуждала возможность финансовых стимулов (включая суммы от 10 до 100 тысяч долларов) для склонения гренландцев к идее поддержать выход острова из состава Дании и потенциальное присоединение к США.

Гренландия формально является частью Королевства Дании, и власти как Дании, так и самой Гренландии неоднократно подчеркивали, что остров "не продается", и что решения по его будущему должны приниматься самими гренландцами и датчанами.

