22 января 2026
Пресса

WSJ: после захвата Мадуро США начали готовиться к смене власти на Кубе

время публикации: 22 января 2026 г., 04:54 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 05:38
AP Photo/Ramon Espinosa

После захвата президента Венесуэлы Николас Мадуро администрация США приступила к активным действиям, направленным на смену коммунистического режима на Кубе уже до конца текущего года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

По сведениям издания, администрация президента США Дональд Трамп пытается установить контакты с представителями кубинской элиты и госаппарата, которые могли бы сыграть ключевую роль в заключении сделки, способной привести к отстранению нынешнего руководства страны.

В центре этих планов – ослабление позиций действующего президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, возглавляющего страну после ухода семьи Кастро. Источники отмечают, что Вашингтон рассчитывает на внутренний раскол в кубинском руководстве на фоне тяжелого экономического кризиса.

Согласно оценке американской администрации, экономика Куба находится на грани коллапса, а правительство – в наиболее уязвимом положении за последние десятилетия. Потеря ключевого внешнего союзника в лице Венесуэлы, ранее обеспечивавшей остров нефтью и финансовой поддержкой, значительно ослабила позиции Гаваны.

В публикации отмечается, что в Белом доме считают нынешний момент "уникальным окном возможностей" для изменения политического курса Кубы, особенно после падения режима Мадуро в Венесуэле.

Официальных комментариев от властей США и Кубы по поводу этой информации пока не поступало.

