ТАСС распространил навет на Израиль: "В телах погибших в Иране детей найдены израильские пули"

21 января российское агентство ТАСС опубликовало сообщение под заголовком "ТАСС: в телах погибших в Иране детей найдены израильские пули". Агентство ссылается на анонимный "источник в иранских силовых структурах".

Приводим текст этого сообщения дословно: "Израильские боевые пули были найдены в телах детей, погибших во время протестов в Иране. Это подтвердила судебно-медицинская экспертиза, сообщил ТАСС источник в иранских силовых структурах. "Это была восьмилетняя девочка из Исфахана, которая во время недавних беспорядков отправилась за покупками с семьей и была смертельно ранена выстрелами террористов в живот, подбородок и затылок. Судебно-медицинская экспертиза показала, что пули были израильскими боевыми пулями", – отметил собеседник агентства. Он также рассказал историю другого ребенка, убитого при схожих обстоятельствах. "Вечером 7 января 2026 года в Керманшахе трехлетняя Мелина Асади вместе с отцом вышла из дома, чтобы купить в аптеке детскую смесь и лекарство от простуды. На обратном пути она сзади внезапно подверглась обстрелу террористов и погибла", – сообщил источник".

Эта публикация цитируется многими иранскими и арабскими СМИ, она широко разошлась в соцсетях и вызвала множество антиизраильских комментариев.

Между тем совершенно непонятно не только то, что за "источник" цитирует ТАСС, но и то, что подразумевается под термином "израильские боевые пули", поскольку пули (в отличие от патронов) не маркируются так, чтобы можно было определить производителя, а, например, цветовая маркировка пуль (используемая в том числе в Израиле), не является уникальной. Возможно, речь идет о результатах баллистической экспертизы, показавшей, что пули возможно были выпущены из огнестрельного оружия, произведенного в Израиле. Но о такой экспертизе в публикации не сказано, и подобная экспертиза, если не было найдено само оружие, из которого стреляли, не может дать однозначного результата.

Таким образом, российское агентство ТАСС опубликовало чрезвычайно сомнительную информацию, которая по сути является наветом на Израиль.