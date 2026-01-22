x
Пресса

Sky News Arabic: США предлагают сохранить ХАМАС как политическую партию

время публикации: 22 января 2026 г., 10:18
Sky News Arabic: США предлагают сохранить ХАМАС как политическую партию
AP Photo/Abdel Kareem

Как сообщил палестинский источник арабской редакции телеканала Sky News, администрация США достигла с ХАМАСом соглашения, по условиям которого, группировка разоружится и передаст карту туннелей в секторе Газы, но сможет продолжить существование как политическая партия.

"Политические и военные лидеры, которые захотят покинуть сектор, смогут это сделать без опасений. США будут требовать от Израиля гарантий не предпринимать против них никаких действий", – сообщил источник.

Еще одна американская инициатива – принять на работу в новую администрацию сектора Газы чиновников и полицейских бывшей администрации ХАМАСа. Им потребуется пройти проверку израильских и американских служб безопасности.

Представители США отмечают, что многие из этих предложений вызывают недовольство Израиля. В частности, это касается возможности сохранения ХАМАСа как политической силы. Это противоречит плану президента Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газы.

