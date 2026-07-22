Ведущий израильского Telegram-канала допрошен по подозрению в нарушении военной цензуры

Ведущий Telegram-канала "חדשות בטחון מהשטח ללא צנזורה" ("Новости безопасности с мест без цензуры") Ари Брикман был допрошен следователями "Лахав 433" по подозрению в публикации материалов, нарушавших требования военной цензуры во время военной операции "Народ как лев" (война с Ираном в июне 2025 года). Об этом сообщил обозреватель i24NEWS по юридическим вопросам Авишай Гринцайг.

По данным автора публикации, полиция завершила расследование и передала материалы в прокуратуру с рекомендацией предъявить Брикману обвинение. Решение по делу пока не принято.

Канал Ари Брикмана известен публикацией сообщений о происшествиях и погибших военнослужащих до того, как соответствующая информация разрешается к распространению пресс-службой ЦАХАЛа, пишет i24NEWS.

Личность ведущего канала i24NEWS раскрыл в сентябре 2025 года.