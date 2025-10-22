"Кан 11": в Ливане нарастает ощущение, что новая война с Израилем близка

Как сообщил каналу "Кан 11" западный источник, находящийся в Бейруте, в последние дни в Ливане нарастает ощущение близости нового военного конфликта с Израилем. Многие считают это конфликт неизбежным. Причина этого – стремление Израиля к полному разоружению "Хизбаллы".

По словам собеседника канала, в Израиле считают, что ливанское правительство делает для этого недостаточно, однако на самом деле вооруженные силы Ливана, стараясь не привлекать внимания, прикладывает значительные усилия для разоружения группировки, в особенности к юу от реки Литани.

Еще одним признаком приближения конфликта "Кан 11" называет публикации несвязанных с "Хизбаллой" СМИ о том, что в бейрутском районе Дахия, оплоте этой террористической группировки, выставлено на продажу множество домов.

Канал напоминает, что 13 октября президент Ливана Жозеф Аун призвал начать непрямой диалог с Израилем. "Ливан не может остаться в стороне от проходящего в регионе процесса преодоления кризисов. Если этого не произойдет – нас может ждать новая война, смерти и волны беженцев", – заявил он.