СМИ: Ливанцы избавляются от недвижимости в южных кварталах Бейрута, опасаясь возобновления войны

Саудовское издание "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что жители бейрутского квартала Дахия продают свои квартиры, опасаясь возобновления войны с Израилем.

Издание рассказывает о 46-летнем жителе Дахии, квартала, считающегося оплотом "Хизбаллы", который продал свою квартиру за 105 тысяч долларов, на 30 тысяч дешевле ее рыночной стоимости, из опасений, что в случае возобновления войны, он может полностью потерять недвижимость.

Издание пишет, что на ливанских сайтах по продаже недвижимости после войны появилось множество новых объявлений о продаже жилья в южных пригородах Бейрута. Совсем свежие объявления о продаже появились после объявления перемирия в секторе Газы и после активизации действий ЦАХАЛа на территории Ливана.

Рой Кейс, журналист израильской корпорации "Кан", пишет, что власти пытаются остановить тревожную тенденцию. Он опубликовал в своем Х-блоге объявление в квартале Аль-Хадат в Дахии: "Не продавайте и не сдавайте в аренду свое жилье. Муниципалитет сделку не одобрит".