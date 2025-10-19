x
19 октября 2025
|
последняя новость: 16:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 октября 2025
|
19 октября 2025
|
последняя новость: 16:38
19 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

СМИ: Ливанцы избавляются от недвижимости в южных кварталах Бейрута, опасаясь возобновления войны

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 19 октября 2025 г., 16:38 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 16:38
СМИ: Ливанцы избавляются от недвижимости в южных кварталах Бейрута, опасаясь возобновления войны
AP Photo/Hassan Ammar

Саудовское издание "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что жители бейрутского квартала Дахия продают свои квартиры, опасаясь возобновления войны с Израилем.

Издание рассказывает о 46-летнем жителе Дахии, квартала, считающегося оплотом "Хизбаллы", который продал свою квартиру за 105 тысяч долларов, на 30 тысяч дешевле ее рыночной стоимости, из опасений, что в случае возобновления войны, он может полностью потерять недвижимость.

Издание пишет, что на ливанских сайтах по продаже недвижимости после войны появилось множество новых объявлений о продаже жилья в южных пригородах Бейрута. Совсем свежие объявления о продаже появились после объявления перемирия в секторе Газы и после активизации действий ЦАХАЛа на территории Ливана.

Рой Кейс, журналист израильской корпорации "Кан", пишет, что власти пытаются остановить тревожную тенденцию. Он опубликовал в своем Х-блоге объявление в квартале Аль-Хадат в Дахии: "Не продавайте и не сдавайте в аренду свое жилье. Муниципалитет сделку не одобрит".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 октября 2025

744-й день войны: нарушение перемирия в Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 октября 2025

"Аль-Маядин": БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по цели на юге Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 октября 2025

ЦАХАЛ предотвратил контрабанду оружия из Сирии в Ливан