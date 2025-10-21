x
21 октября 2025
последняя новость: 22:09
Пресса

Bloomberg: Европейские страны и Украина готовят план по прекращению войны с Россией

время публикации: 21 октября 2025 г., 21:50 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 22:00
AP Photo/Mykola Tys

Как передает агентство Bloomberg, европейские государства совместно с Украиной готовят план, призванный положить конец российско-украинской войне. Линией прекращения огня станет нынешняя линия фронта.

План, состоящий из 12 пунктов, предусматривает создание специального коллегиального органа – "комиссии мира", которую должен возглавить президент США Дональд Трамп.

Накануне лидеры европейских государств, в том числе Франции, Германии, Великобритании, а также Европейского Союза, выступили в поддержку инициативы президента США Дональда Трампа о прекращении военных действий в Украине.

"Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа, согласно которой военные действия должны быть прекращены немедленно, а начальной точкой переговоров должна стать нынешняя линия фронта", – говорится в их заявлении.

Европейские лидеры призывают к увеличению давления на российскую экономику и военную промышленность, чтобы заставить президента РФ Владимира Путина заключить мир. Они также сообщают о планировании мер по направлению замороженных российских активов на нужды Украины.

Напомним, что Россия настаивает на дополнительных территориальных уступках со стороны Украины. "Немедленное прекращение огня означало бы, что большая часть Украины остается под руководством нацистского режима", – заявил 21 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Днем ранее, на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам, президент Украины Владимир Зеленский ответил: "Если мы хотим остановить эту войну и срочно и дипломатическим путем перейти к мирным переговорам, нам нужно оставаться там, где мы остались, а не давать что-то дополнительное Путину". Это заявление воспринимается как готовность к замораживанию линии фронта.

