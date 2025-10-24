FT: Трамп усиливает давление на Нетаниягу, требуя соблюдения перемирия в Газе

Издание Financial Times со ссылкой на собственные источники пишет, что президент США Дональд Трамп усиливает давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, добиваясь, чтобы израильская сторона строго придерживалась соглашения о прекращении огня в Газе.

По данным FT, в частных разговорах Трамп дал понять, что раздражен недавними ударами Израиля по целям в Газе (в ответ на террористическую атаку и гибель двух израильских военнослужащих – прим.Newsru.co.il) и ожидает выполнения договоренностей, которые он помог продавить.

Устойчивость перемирия во многом зависит от постоянного вовлечения Белого дома и продолжения давления на израильского премьера, полагают авторы публикации в FT.