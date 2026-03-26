x
26 марта 2026
|
последняя новость: 14:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
26 марта 2026
|
26 марта 2026
|
последняя новость: 14:21
26 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
WP: Пентагон взвешивает отправку на Ближний Восток обещанного Украине оружия

Война с Ираном
США
Иран
Украина
время публикации: 26 марта 2026 г., 13:02 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 13:08
WP: Пентагон взвешивает отправку на Ближний Восток обещанного Украине оружия
Senior Airman Stephani Barge/U.S. Air Force via AP)

Как сообщает Washington Post со ссылкой на три информированных источника, министерство обороны США проводит консультации о возможной отправке на Ближний Восток вооружений, предназначенных для Украины.

Окончательное решение еще не принято, однако перенаправление станет свидетельством трудностей с материально-техническим обеспечением военных действий в Иране, где за последние четыре недели американцами атаковано около 9000 целей.

Системы вооружений, которых может лишиться Украина, включают и ракеты-перехватчики для ПВО, приобретаемые украинскими союзниками у США в рамках целевой программы NATO, стартовавшей в минувшем году, после того, как администрация Трампа приняла решение о прекращении прямых поставок.

Комментируя публикацию, пресс-служба Пентагона, не вдаваясь в подробности, сообщила: военное министерство намерено обеспечить, чтобы американские войска, а также союзники и партнеры США получали все необходимое для победы.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Украина информирует партнеров о своих нуждах, включая ПВО, но понимает, что война несет с собой значительную неопределенность. По ее словам, на данный момент перебои с поставками, вызванные войной на Ближнем Востоке, удается смягчить.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook