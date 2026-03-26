WSJ: Трамп рассчитывает завершить войну с Ираном в ближайшие недели
время публикации: 26 марта 2026 г., 05:23 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 05:28
Издание The Wall Street Journal пишет, что президент США Дональд Трамп недавно сказал своим приближенным, что хочет избежать затяжной войны с Ираном и рассчитывает завершить конфликт в ближайшие недели.
По сведениям издания, Трамп дал понять советникам, что считает кампанию вступившей в завершающую стадию.
Как пишет WSJ со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями, Трамп призвал помощников придерживаться ранее озвученных им сроков – от четырех до шести недель (до есть война до конца марта или до середины апреля).
По сведениям газеты, в Белом доме планировали саммит с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в середине мая, исходя из ожидания, что к тому моменту война с Ираном уже закончится.
