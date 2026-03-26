26 марта 2026
последняя новость: 06:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
WSJ: Трамп рассчитывает завершить войну с Ираном в ближайшие недели

время публикации: 26 марта 2026 г., 05:23 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 05:28
Издание The Wall Street Journal пишет, что президент США Дональд Трамп недавно сказал своим приближенным, что хочет избежать затяжной войны с Ираном и рассчитывает завершить конфликт в ближайшие недели.

По сведениям издания, Трамп дал понять советникам, что считает кампанию вступившей в завершающую стадию.

Как пишет WSJ со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями, Трамп призвал помощников придерживаться ранее озвученных им сроков – от четырех до шести недель (до есть война до конца марта или до середины апреля).

По сведениям газеты, в Белом доме планировали саммит с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в середине мая, исходя из ожидания, что к тому моменту война с Ираном уже закончится.

// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 марта 2026

Трамп о войне с Ираном: мы вырезали раковую опухоль и собираемся довести дело до конца
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 25 марта 2026

WSJ: США и Израиль временно исключили Арагчи и Галибафа из списка на ликвидацию ради переговоров