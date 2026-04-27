СМИ: приближенные Орбана спешно выводят активы из Венгрии после его поражения на выборах

Венгрия
время публикации: 27 апреля 2026 г., 16:38 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 16:44
После поражения Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии его ближайшее окружение лихорадочно переводит капиталы за рубеж. Об этом пишут венгерские, включая журнал Forbes.

Издание VSquare, ссылающееся на источники в правительственных кругах, утверждает, что частные самолеты вылетают из Вены, груженные наличными и ценностями. Среди основных направлений – Саудовская Аравия, ОАЭ и другие страны Персидского залива, а также Сингапур и Австралия. Источник издания заявляет, что один из известных приближённых режима уже разместил в Саудовской Аравии активы на сотни миллиардов форинтов.

Новый премьер-министр Петер Мадьяр, партия которого одержала убедительную победу, обвинил олигархов, связанных с партией Fidesz, в попытке спасти состояния, нажитые за 16 лет правления Орбана благодаря государственным контрактам и контролю над экономикой. По его словам, семьи некоторых олигархов уже покинули страну, другие забирают детей из школ и нанимают частную охрану. Мадьяр призвал правоохранительные органы не допустить выезда подозреваемых в страны, с которыми у Венгрии нет договоров об экстрадиции.

По данным источников, новому правительству может оказаться легче отследить выведенные средства, чем ожидалось: многие сотрудники госаппарата и силовых структур знакомы с механизмами вывода активов, действовавшими при Орбане, и готовы сотрудничать с новой властью.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 апреля 2026

Виктор Орбан заявил об уходе из парламента Венгрии
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 апреля 2026

ЕС утвердил выделение Украине кредита в 90 млрд евро – при условии борьбы с коррупцией
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 апреля 2026

Мадьяр заявил, что остановит выход Венгрии из МУС, и Нетаниягу, в случае визита, будет арестован