ЕС утвердил выделение Украины кредита в 90 млрд евро – при условии борьбы с коррупцией

Европейский Союз достиг соглашения по вопросу о выделении Украине кредита на сумму 90 миллиардов евро – после того, как Венгрия отказалась от своего вето. Принято решение и о введении против России 20-го пакета санкций.

"Кредит покроет самые неотложные бюджетные нужды и расходы на оборонно-промышленный потенциал в 2026-2027 годах. Он предоставлен на четких условиях, которых должна будет придерживаться Украина – в частности, речь идет о торжестве закона, включая борьбу с коррупцией", – отмечается в заявлении ЕС.

Выделение Украины 90 млрд евро обсуждалось несколько месяцев, однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан задействовал право вето, обвинив Украину в срыве поставок российского газа. После того, как Орбан проиграл выборы, а президент Украины Владимир Зеленский объявил, что газопровод "Дружба" отремонтирован, вето было снято.