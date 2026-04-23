ЕС утвердил выделение Украины кредита в 90 млрд евро – при условии борьбы с коррупцией

время публикации: 23 апреля 2026 г., 21:26 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 21:38
AP Photo/Omar Havana

Европейский Союз достиг соглашения по вопросу о выделении Украине кредита на сумму 90 миллиардов евро – после того, как Венгрия отказалась от своего вето. Принято решение и о введении против России 20-го пакета санкций.

"Кредит покроет самые неотложные бюджетные нужды и расходы на оборонно-промышленный потенциал в 2026-2027 годах. Он предоставлен на четких условиях, которых должна будет придерживаться Украина – в частности, речь идет о торжестве закона, включая борьбу с коррупцией", – отмечается в заявлении ЕС.

Выделение Украины 90 млрд евро обсуждалось несколько месяцев, однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан задействовал право вето, обвинив Украину в срыве поставок российского газа. После того, как Орбан проиграл выборы, а президент Украины Владимир Зеленский объявил, что газопровод "Дружба" отремонтирован, вето было снято.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 марта 2026

ЕС требует от Венгрии разъяснений в связи с сообщениями о передаче России секретной информации
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 февраля 2026

Орбан обвинил Украину в введении "энергетической блокады" Венгрии и подготовке диверсий