The New York Times: Пока Стив Виткофф ищет мира, его сыновья ищут арабских инвесторов

Специальный посланник президента США Дональда Трампа, Стив Виткофф, продолжает вести переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом, в то время как двое его сыновей занимаются привлечением миллиардов долларов из государственных фондов в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте.

Об этом сообщила газета The New York Times в расследовании, подробно описавшем связи сыновей Виткоффа со странами, с которыми их отец поддерживает дипломатические отношения.

Согласно расследованию, один из сыновей Стива, Алекс, представил арабским инвесторам план с потенциальной прибылью в сотни миллионов, которая будет направлена непосредственно в компанию Виткофф, основанную в 1997 году. Другой сын, Зак, искал инвесторов для криптовалютного проекта, связанного как с семьями Виткофф, так и Трампа.