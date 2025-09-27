x
$
Пресса

WP: к югу от иранского Натанза ведется строительство секретного ядерного объекта

Иран
СМИ
Ядерное оружие
Война с Ираном
время публикации: 27 сентября 2025 г., 04:33 | последнее обновление: 27 сентября 2025 г., 05:41
AP Photo/Hasan Sarbakhshian

Издание The Washington Post пишет, что спустя три месяца после ударов США и Израиля по ядерной инфраструктуре Ирана Тегеран усилил строительство на засекреченном подземном комплексе "Pickaxe Mountain", к югу от Натанза.

По данным анализа спутниковых снимков, расширяются защитный периметр, укрепляются входы в туннели и растет отвальный "хвост" породы, что указывает на продолжение подземных работ.

Назначение объекта остается неясным. Инспекторов МАГАТЭ туда не допускают, отмечается в публикации.

По оценке экспертов, глубина помещений на этом объекте – до 100 метров – может превосходить фортификацию Фордоу, подвергшегося июньским ударам.

Иран ранее заявлял, что на этом объекте планируется производство центрифуг. Однако аналитики не исключают скрытую обогащающую установку либо хранилище близко-оружейного урана.

Пресса
