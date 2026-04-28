СМИ: Трамп скептически отнесся к инициативе Ирана открыть Ормузский пролив до ядерных переговоров

The Wall Street Journal сообщает со ссылкой на американских чиновников, что президент США Дональд Трамп и его команда по национальной безопасности скептически относятся к предложению Ирана открыть Ормузский пролив и отложить обсуждение ядерной программы на более поздний этап.

По сведениям издания, на совещаниях, посвященных иранской инициативе, Трамп выражал сомнения в искренности намерений Тегерана и в его готовности выполнить главное требование Вашингтона – прекратить обогащение урана и взять на себя обязательство не обладать ядерным оружием.

По данным WSJ, Вашингтон не отклонил предложение окончательно: США продолжат контакты с Ираном и в ближайшие дни, как ожидается, передадут Тегерану свой ответ или встречное предложение.

В свою очередь агентство Reuters приводит слова американского чиновника о том, что Трамп недоволен иранским предложением, которое не затрагивает ядерную программу Ирана.

В Белом доме заявили журналистам, что официальная позиция будет озвучена только президентом или его офисом.

CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между США и Ираном, сообщает, что позиции сторон "не так далеки друг от друга, как кажется", несмотря на то что новый раунд переговоров в Пакистане не состоялся. По словам собеседников телеканала, за кулисами продолжаются интенсивные контакты, и обсуждается поэтапное соглашение: на первом этапе речь идет о возвращении ситуации в Ормузском проливе к довоенному статус-кво, чтобы суда могли проходить без ограничений, а вопрос иранской ядерной программы должен обсуждаться позднее. Источники CNN утверждают, что посредники оказывают давление на обе стороны, а ближайшие дни называют "критическими" для дальнейшего хода переговоров.

Ранее обозреватель Axios Барак Равид писал со ссылкой на американского чиновника и два осведомленных источника, что Иран передал США новое предложение: сначала добиться открытия Ормузского пролива и окончания войны, а ядерные переговоры отложить на более поздний этап. По сведениям издания, предложение было передано Вашингтону через пакистанских посредников после переговоров главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Исламабаде и Маскате. Согласно публикации, иранская инициатива предполагает, что режим прекращения огня будет продлен на длительный срок или стороны договорятся о постоянном прекращении войны. Только после открытия пролива и снятия американской морской блокады должны начаться переговоры по ядерной программе Ирана. Равид отмечал, что такой вариант позволил бы обойти главный источник тупика: внутри иранского руководства, по данным источников Axios, нет согласия по вопросу о возможных уступках в ядерной сфере. США, как писал Axios, добиваются от Ирана приостановки обогащения урана как минимум на десять лет и вывоза запасов обогащенного урана из страны. При этом снятие блокады и прекращение войны до начала ядерных переговоров лишило бы президента Дональда Трампа основного рычага давления на Тегеран.

В Белом доме подтвердили получение предложения, но не сообщили, готов ли Вашингтон его обсуждать. Представитель Белого дома Оливия Уэйлс заявила Axios, что США "не будут вести переговоры через прессу" и заключат только такую сделку, которая "не позволит Ирану получить ядерное оружие".

Ливанский канал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", со ссылкой на свои источники сообщал, что Иран передал посредникам трехэтапную формулу переговоров с Вашингтоном. Согласно предложенной схеме, первый этап должен быть посвящен исключительно прекращению войны и получению гарантий того, что она не возобновится ни против Ирана, ни против Ливана. Тегеран отказывается обсуждать на этом этапе какие-либо другие вопросы. В случае достижения договоренности по первому вопросу стороны переходят ко второму этапу – выработке нового порядка управления Ормузским проливом при посредничестве Омана. Третий этап – обсуждение ядерной программы, к которому Иран готов приступить лишь после завершения первых двух. Сообщение прозвучало на фоне визита главы иранского МИД Аббаса Арагчи в Пакистан, Оман и Россию.