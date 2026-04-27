27 апреля 2026
Пресса

Axios: Иран предложил США открыть Ормузский пролив и завершить войну, отложив ядерные переговоры

США
Иран
СМИ
Ядерное оружие
Война с Ираном
время публикации: 27 апреля 2026 г., 05:38 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 05:43
AP Photo/Anjum Naveed

Обозреватель Axios Барак Равид сообщает со ссылкой на американского чиновника и два осведомленных источника, что Иран передал США новое предложение: сначала добиться открытия Ормузского пролива и окончания войны, а ядерные переговоры отложить на более поздний этап. По сведениям издания, предложение было передано Вашингтону через пакистанских посредников после переговоров главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Исламабаде и Маскате.

Согласно публикации, иранская инициатива предполагает, что режим прекращения огня будет продлен на длительный срок или стороны договорятся о постоянном прекращении войны. Только после открытия пролива и снятия американской морской блокады должны начаться переговоры по ядерной программе Ирана.

Равид отмечает, что такой вариант позволил бы обойти главный источник тупика: внутри иранского руководства, по данным источников Axios, нет согласия по вопросу о возможных уступках в ядерной сфере.

США, как пишет Axios, добиваются от Ирана приостановки обогащения урана как минимум на десять лет и вывоза запасов обогащенного урана из страны. При этом снятие блокады и прекращение войны до начала ядерных переговоров лишило бы президента Дональда Трампа основного рычага давления на Тегеран.

В Белом доме подтвердили получение предложения, но не сообщили, готов ли Вашингтон его обсуждать. Представитель Белого дома Оливия Уэйлс заявила Axios, что США "не будут вести переговоры через прессу" и заключат только такую сделку, которая "не позволит Ирану получить ядерное оружие".

