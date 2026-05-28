Reuters: армия США атаковала военный объект в Иране, угрожавший военным и судоходству

Армия США нанесла удар по военному объекту в Иране, который представлял угрозу для американских военнослужащих в регионе, а также для движения торговых судов через Ормузский пролив. Об этом сообщил Reuters американский чиновник на условиях анонимности.

WSJ: армия США атаковала в районе Бандар-Аббаса станцию управления иранскими беспилотниками

По словам собеседника агентства, американские военные также успешно перехватили несколько иранских беспилотных летательных аппаратов, которые представляли "аналогичную угрозу".

Ранее иранское агентство Fars, связанное с режимом, сообщило, что к востоку от портового города Бандар-Аббас на юге Ирана были слышны три взрыва. В сообщении также говорилось, что системы противовоздушной обороны были приведены в действие на несколько минут.

Бандар-Аббас расположен на побережье Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых морских поставок нефти.