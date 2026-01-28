BBC не упомянула евреев, рассказывая о Международном дне памяти жертв Холокоста

27 января в мире отметили Международный день памяти жертв Холокоста, установленный в память о шести миллионах евреев, уничтоженных нацистами и их пособниками. Именно в эту дату Красная армия освободила в 1945 году узников лагеря смерти "Аушвиц". Многие телевизионные каналы уделили внимание памятной дате.

Была среди них и британская вещательная корпорация BBC, известная своей антиизраильской позицией. Журналисты "поддержали" свою репутацию, рассказав о Холокосте, не упоминая евреев. "Жертвами геноцида, развернутого нацистами в годы Второй Мировой войны, стали шесть миллионов человек", – повторял один ведущий за другим.

Попытка переписать историю вызвала критику в еврейской общине Великобритании. "Общественное вещание пробило очередное дно. Как можно было не сказать, что шесть миллионов погибших были евреями? BBC оскорбляет память жертв, играя на руку тем, кто хочет переписать историю самого страшного преступления", – заявил бывший директор телевизионного вещания BBC Дани Коэн.

"Холокост был убийством шести миллионов еврейских мужчин, женщин и детей. Любые попытки лишить его связи с евреями или сравнить с теми или иными современными событиями неприемлемы. Особенно возмутительно и больно, когда это происходит в Международный день памяти жертв Холокоста", – сообщила глава Образовательного фонда "Холокост" Карен Поллок.

Лорд Эрик Пиклс, бывший специальный представитель правительства по вопросам, связанным с последствиями Холокоста, и председатель общества британских друзей Израиля в палате лордов, заявил, что подобное искажение Холокоста граничит с его отрицанием: "BBC должна бороться с антисемитами, а не помогать им".

Корпорация признала, что использовала неверную терминологию: "Использованные нами в новостных выпусках и утренней программе слова были неверно сформулированы. Мы приносим извинения. Нужно было говорить о "шести миллионах евреев". Необходимые изменения будут сделаны на нашем сайте".