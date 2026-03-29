WSJ: иранский удар нанес значительный ущерб "летающему командному пункту" ВВС США

время публикации: 29 марта 2026 г., 11:37 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 11:42
Wikipedia.org. Фото: Senior Airman Roslyn Ward

Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на официальные источники в США и арабских странах, 27 марта в результате удара иранского беспилотника по саудовской авиабазе Принц Султан был нанесен значительный ущерб самолету дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВВС США E-3 Sentry.

Данные самолеты играют важную роль в управлении боем, а также обнаружении вражеских ракет, дронов и самолетов на дистанции в сотни килметров. Они в режиме реального времени обеспечивают командованию картину войны, позволяя управлять своими войсками и бороться с угрозами. Издание говорит о его критической важности для военных действий.

Таких самолетов на вооружении американских вооруженных сил всего 31. Они используют платформу Boeing-707, давно снятую с производства. "Это очень серьезно. Нанесен ущерб способности США видеть то, что происходит в Заливе", – заявил изданию полковник американских ВВС Джон Венабл.

В результате удара по авиабазе Принц Султан нанесен ущерб нескольким самолетам. 15 американских военнослужащих получили ранения, состояние пяти из них тяжелое.

