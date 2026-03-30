WP об ущербе ракетным силам Ирана: разрушены четыре ключевых комплекса и десятки пусковых баз

Издание The Washington Post со ссылкой на анализ спутниковых снимков и оценки военных экспертов пишет, что за первые четыре недели американско-израильской военной кампании в Иране были повреждены четыре ключевых объекта по производству баллистических ракет и не менее 29 пусковых баз. По оценке автора публикации Джаррета Лея, это нанесло серьезный ущерб основе иранской военной стратегии, хотя полностью ракетная программа Ирана не уничтожена.

Согласно публикации, наиболее тяжелый ущерб нанесен четырем основным производственным комплексам – в Ходжире, Парчине, Хакимии и Шахруде, где производится ракетное топливо и ведется сборка баллистических ракет.

По спутниковым снимкам, на комплексе Ходжир к 24 марта были уничтожены как минимум 88 строений; на объекте Шахруд повреждены или уничтожены не менее 28 строений; в Парчине поражены 12 объектов; в Хакимии – 19 объектов, включая мощности по производству жидкого топлива и пусковых установок.

Эксперты, опрошенные The Washington Post, полагают, что эти удары, вероятнее всего, временно остановили способность Ирана производить баллистические ракеты малой и средней дальности. Во всяком случае, до тех пор, пока объекты не будут восстановлены.

Издание пишет, что удары были нанесены и по пусковой инфраструктуре. По данным анализа спутниковых снимков, атакованы не менее 29 ракетных баз, причем на многих из них поражены входы в туннели, ведущие к подземным хранилищам ракет. На базе Хоргу на берегу Персидского залива после как минимум двух ударов были уничтожены 15 объектов и поражены два входа в туннели. На базе Имам Али на западе Ирана повреждены девять наземных строений и не менее двух туннельных входов. По оценке экспертов, это существенно осложняет иранским военным доступ к ракетам и развертывание пусковых установок, хотя такой ущерб может оказаться временным.

При этом The Washington Post подчеркивает: несмотря на значительный масштаб разрушений, иранская ракетная программа еще не уничтожена полностью. КСИР продолжает пуски ракет, использует мобильные пусковые установки, число которых неизвестно, и способен со временем восстановить часть поврежденной инфраструктуры. На этом фоне армии Израиля и США продолжают наносить удары по военным и инфраструктурным объектам в Иране, стремясь, в том числе, нанести максимальной ущерб иранским ракетным силам.