последняя новость: 23:29
Теннис. Элина Свитолина третий раз стала победительницей турнира в Риме

время публикации: 16 мая 2026 г., 23:29 | последнее обновление: 16 мая 2026 г., 23:29
AP Photo/Alessandra Tarantino

В финале теннисного турнира в Риме Элина Свитолина (Украина) обыграла американку Коко Гофф 6:4, 6:7, 6:2.

Финал продолжался 172 минуты.

Элина Свитолина выиграла первый турнир в этом сезоне. В Риме она стала победительницей третий раз.

Счет в личных встречах Элины и Коко 4:2 в пользу украинки.

Элина Свитолина завоевала 650 зачетных очков.

