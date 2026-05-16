Теннис. Элина Свитолина третий раз стала победительницей турнира в Риме

В финале теннисного турнира в Риме Элина Свитолина (Украина) обыграла американку Коко Гофф 6:4, 6:7, 6:2.

Финал продолжался 172 минуты.

Элина Свитолина выиграла первый турнир в этом сезоне. В Риме она стала победительницей третий раз.

Счет в личных встречах Элины и Коко 4:2 в пользу украинки.

Элина Свитолина завоевала 650 зачетных очков.