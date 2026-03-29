Financial Times: договор с Саудовской Аравией становится для Пакистана обузой

Власти Пакистана, который играет центральную роль в контактах между США и Ираном, ощущают все большее беспокойство в связи с подписанным в 2025 году соглашением об оборонном сотрудничестве с Саудовской Аравией, сообщает Financial Times.

Соглашение о совместной стратегической обороне было подписано принцем Мухаммадом бин Салманом и премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом 17 сентября 2025 года в Эр-Рияде. По его условиям, любое нападение на одну из сторон будет рассматриваться как нападение на обе страны.

Теперь официальный Исламабад опасается быть втянутым в войну против Ирана. "Договор с Саудовской Аравией становится для нас все большей проблемой. Предполагалось, что мы представим ей сдерживание в обмен на наличные. Денег мы не получили, а сдерживание потерпело крах", – сообщил пакистанский информированный источник.

Издание также цитирует научного сотрудника вашингтонского Совета ближневосточных исследований Камрана Бухари, который отмечает: в самом Пакистане антиизраильские и антиамериканские настроения трансформировались в широкую поддержку Ирана. "Столь активная дипломатическая роль Пакистана объясняется опасениями быть втянутыми в вооруженный конфликт", – говорит он.