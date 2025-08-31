Axios: в ответ на признание государства Палестина Израиль может аннексировать часть Западного берега

Как пишет издание Axios, правительство Израиля обсуждает вопрос о возможности аннексии части территории Западного берега в случае признания палестинского государства несколькими западными странами.

Журналист Барак Равид, получивший эту информацию от информированных источников в США, Израиле и в Европе, напоминает, что большая часть международного сообщества считает эти территории оккупированными и сочтет подобный шаг Израиля незаконным и подстрекательским.

Он отмечает, что многое будет зависеть от президента США Дональда Трампа, который в свою первую каденцию дважды предотвращал израильские планы аннексии. Некоторые израильские представители говорят о том, что Трамп, возмущенный планами признания Палестины, может дать аннексии зеленый свет.

Посол США в Израиле Майк Хакаби, отвечая на вопрос издания, сообщил, что у администрации на данный момент нет позиции по данному вопросу. "Мы не знаем, насколько обширны планы аннексии. Мы не знаем, к чему придет правительство Израиля и о каких территориях идет речь", – сказал он.

Источники также рассказали, что министр иностранных дел Гидеон Саар и министр стратегического планирования Рон Дермер сообщили руководству нескольких европейских стран о возможности аннексии. По словам Дермера, речь может идти о всей зоне С, составляющей 60% территории Иудеи и Самарии.

"То, что планируют европейцы, заставляет все большее число израильтян задуматься о возможности аннексии Иудеи и Самарии", – констатирует Хакаби, используя при этом израильское название территорий.