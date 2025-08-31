Washington Post опубликовал "план Трампа" по послевоенной Газе

Американское издание The Washington Post опубликовало основное содержание 38-страничного документа GREAT Trust (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust), представляемого как план администрации президента США Дональда Трампа по послевоенной Газе.

Судя по содержанию этого документа, в Белом доме все еще рассчитывают на полную эвакуацию жителей сектора и превращение Газы в курортно-туристический кластер и технопарк – "Ривьеру Ближнего Востока".

Официально Белый дом не подтверждает аутентичность и актуальность этого плана.

The Washington Post пишет, что жителей сектора Газы, согласно GREAT Trust, планируется "временно и добровольно" эвакуировать за пределы анклава или поместить в закрытые зоны на период восстановления. За "выезд по желанию" нынешним жителям Газы будут предлагать $5000 наличными, субсидии на четыре года аренды в другой стране и продовольственную поддержку на год. Владельцам земли в Газе предполагается выдавать цифровые "токены" – их можно будет обменять на квартиру в одном из шести-восьми "умных" городов, которые планируют построить в анклаве после разминирования и расчистки.

Проект GREAT Trust представляется как самофинансируемый: инвесторам обещают крупные доходы без прямых расходов из бюджета США.

Судя по публикуемым фрагментам документа, в основу плана заложены "мегапроекты" – от завода электромобилей и дата-центров до линейки курортов и высотных жилых кварталов. На юге предлагают строить порт и аэропорт, с сухопутными связями с Египтом, Саудовской Аравией и Израилем. Вдоль периметра планируют построить кольцевую дорогу и трамвайные пути, в документе фигурирует условное название "MBS Highway" (в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана). Центральную магистраль предлагают назвать в честь президента ОАЭ Мухаммада бин Зайда. На западном побережье – "Gaza Trump Riviera" с курортами и даже искусственными островами.

План GREAT Trust предполагает, что на первом этапе Израиль сохраняет "ведущие права" по обеспечению безопасности в регионе. При этом внутренняя безопасность в анклаве должна обеспечиваться за счет других стран и частных западных военных подрядчиков (их роль будет снижаться по мере подготовки "местной полиции").

Срок "переходного управления" самим трастом оценивается в примерно 10 лет. Перспективы палестинской государственности в документе не прописаны.

По расчетам авторов плана, потребуют вложения порядка $100 млрд за десятилетие, но эти сложения могут дать почти четырехкратную прибыль и "самогенерируемые" доходы.

До 30% территории Газы планируется объявить общественной собственностью.

По данным WP, финансовое моделирование по этому плану выполняла команда, работавшая на Boston Consulting Group. Судя по публикации, в BCG подчеркивают, что эта работа не была официально санкционирована, а двое старших партнеров впоследствии уволены.

В статье упомянуто о недавнем "большом совещании" по урегулированию в Газе. Однако неизвестно, обсуждался ли на этом совещании документ GREAT Trust.

Также авторы статьи, Карен ДеЮнг и Кейт Браун, напоминают, что власти Израиля ведут переговоры с несколькими странами о возможном переселении в них нынешних жителей Газы. В числе таких стран упоминаются Ливия, Эфиопия, Южный Судан, Индонезия и Сомалиленд.