BBC: Иран начал набирать в КСИР детей

Британская корпорация BBC обращает внимание на то, что Корпус стражей исламской революции начал набор детей для выполнения задач, связанных с обеспечением порядка. Подростки замечены на контрольно-пропускных пунктах в Тегеране, Реште и Карадже.

BBC цитирует представителя входящего в состав КСИР корпуса Мохаммада Расулоллы Рахима Надали, рассказавшего, что речь идет о новой программе "Борцы за защиту родины", которая предусматривает задействование детей для патрулирования и на КПП.

Набор проводится через мечети, связанные с входящим в КСИР ополчением "Басидж". Оно сыграло ключевую роль в кровавом подавлении недавних оппозиционных протестов. США и Израиль уничтожили значительную часть его инфраструктуры. Потери и деморализация личного состава заставила искать новые способы пополнения.

По словам иранских собеседников BBC, подросткам, состоящим в рядах "Басидж", выдается оружие. Они принимают участие в обысках людей и автомобилей. Их лица обычно скрыты под балаклавами. "Но ясно, что это дети. По глазам видно. И они ниже ростом. Они стоят перед взрослыми. Испытываешь и жалость, и страх", – говорит один из цитируемых.

По словам представителей режима, программа предназначена для детей старше 12 лет. Однако корпорация рассказывает о гибели на КПП 11-летнего Алирезы Джафари, который охранял его вместе с отцом. Пятиклассник погиб в результате авиаудара. "Мы или победим, или станем шахидами", – сказал он матери.

Организация Human Rights Watch квалифицировала мобилизацию несовершеннолетних младше 15 лет как злостное нарушение прав ребенка и военное преступление. "Этому нет оправданий. Власти Ирана готовы жертвовать детьми в стремлении пополнить численность", – заявил представитель HRW Билл Ван Энсвельд.