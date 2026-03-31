Аш-Шарк аль-Аусат": сирийский Хермон позволяет ЦАХАЛу отрезать позиции "Хизбаллы"

Лондонская газета "Аш-Шарк аль-Аусат", выходящая на арабском языке, пишет, что использование Израилем пути, идущего через сирийский Хермон для проведения наземных операций против "Хизбаллы" меняет стратегическую ситуацию на юге Ливана.

Он делает возможным фланговый обход позиций террористов на традиционной линии соприкосновения на ливано-израильской границе. Цитируемый изданием источник отмечает: ЦАХАЛ с легкостью может отрезать южную часть долины Бекаа от остальной ливанской территории.

Бригадный генерал ливанской армии в отставке Нади Малаб констатирует, что это позволит перерезать линии снабжения группировки. Хермон, доминирующая высота всего Леванта, облегчает сбор разведывательной информации и перехват запусков ракет и БПЛА.

Начало обширной операции, базой которой станет сирийский Хермон, значительно осложнит положение "Хизбаллы", однако поставит сирийское руководство перед непростой диллемой. Удары по высоте станут, по сути, ударами по территории Сирии.