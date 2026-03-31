Зеленский в интервью Axios: Израиль не обращался к Украине за помощью

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios объяснил отсутствие Израиля в числе ближневосточных государств, которые он посетил в ходе недавней поездки, тем, что Израиль не обращался за помощью.

Он отметил, что после начала войны в Иране другие страны обращались к Украине за помощью, а Израиль – нет. Зеленский заявил, что не беседовал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в течение двух лет. По его словам, "решать, хочет ли сотрудничать с Украиной, должен Израиль".

На вопрос, поддерживает ли Нетаниягу российского президента Владимира Путина, Зеленский однозначно не ответил.

"Мне кажется, что Нетаниягу всегда стремится балансировать между Россией и Украиной, даже когда Россия помогает Ирану. Он является премьер-министром своей страны, и он должен решать, что делать… У нас есть то, что нужно ему, а у него есть то, что нужно нам… У нас большой дефицит средств противовоздушной обороны. Но у нас есть то, чего нет в Израиле, и мы готовы к этому диалогу", – заявил президент Украины.