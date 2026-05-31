Расследование "Шомрим": Россия стоит за антисемитскими акциями в Европе

За последнюю неделю одной из наиболее обсуждаемых в соцсетях публикаций стало расследование журналиста Ури Блау, опубликованное на сайте проекта "Шомрим". Материал основан на утечке документов и переписки российских чиновников и структур, связанных с кремлевскими кампаниями влияния. "Шомрим" участвовал в международном проекте анализа документов вместе с OCCRP и другими СМИ.

Согласно расследованию, Россия стояла за серией антисемитских и антиисламских провокаций в Европе, целью которых было создание политического хаоса, усиление общественных конфликтов и дискредитация западных правительств. В частности, в документах описывается операция, в рамках которой в Париже фасады синагог, кошерного ресторана и мемориала жертвам Холокоста были облиты ярко-зеленой краской. По версии расследователей, организаторы хотели представить это как проявление "исламского антисемитизма" и показать неспособность французских властей защитить еврейскую общину.

В других документах, пишет "Шомрим", описывалась организация провокаций против мусульман: в сентябре 2025 года у мечетей в Париже были подброшены отрубленные свиные головы с надписью "MACRON". Среди других планов упоминались граффити на памятнике генералу де Голлю, якобы в поддержку Украины, и провокационные акции на Сене, направленные против мигрантов.

В центре расследования – "Агентство социального дизайна" (АСД), российская структура, которую США ранее связывали с кампаниями влияния и дезинформации. По данным расследования, в утечке фигурирует переписка сотрудницы администрации президента РФ Софии Захаровой с АСД. В документах эта структура описывает использование "когнитивных ударов" по западным аудиториям через внутренние социальные противоречия, без прямой пророссийской пропаганды.

Отдельная часть расследования касается Израиля. Согласно опубликованным документам, АСД изучало возможность создания в Хайфе фиктивного исследовательского института, который должен был производить статьи, исследования и видеоматериалы, продвигающие российские нарративы под видом экспертной аналитики. На первые шесть месяцев проекта, по данным "Шомрим", планировалось около 8,8 млн рублей, а затем еще около 3 млн рублей в месяц на производство и продвижение контента. В документах нет подтверждения, что такой институт действительно был создан.

"Шомрим" также пишет о попытках продвинуть в израильских СМИ материалы американского отставного генерала Пола Валлели, близкого к правым кругам в США. В переписке утверждалось, что достигнуты предварительные договоренности с крупными израильскими СМИ, однако сам Валлели в разговоре с OCCRP заявил, что не помнит таких публикаций и не имеет формальных связей с российскими PR-структурами.

Материал "Шомрим" перекликается с опубликованным ранее расследованием CNN, о котором писал NEWSru.co.il. CNN утверждал, что за частью последних антисемитских атак в Европе стоит "Корпус стражей исламской революции", действующий через иракскую группировку "Катаиб Хизбалла" и использующий методы гибридной войны, ранее отработанные Россией. В обоих случаях речь идет не только о пропаганде в интернете, но и о попытках использовать реальные преступления, провокации и криминальные сети для разжигания ненависти и общественного раскола.

Ури Блау – израильский журналист-расследователь, известный публикациями о силовых структурах, коррупции, политико-финансовых связях и кампаниях влияния. Он много лет работал в "Гаарец", сотрудничал с международными расследовательскими проектами и является одним из наиболее заметных израильских журналистов, специализирующихся на работе с документами, утечками и закрытыми источниками.