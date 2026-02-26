"Аль-Джазира": Иран отверг требование от отказе от обогащения урана и уничтожении ядерных объектов

Катарский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на иранский источник передает, что делегация Ирана в Женеве "полностью отвергла" предложение США о возможном уничтожении ядерных объектов на территории страны и отказе от обогащения урана.

Ранее высокопоставленный иранский чиновник, комментируя третий раунд переговоров, заявил агентству Reuters, что "соглашение может быть достигнуто, если США отделят ядерную проблему от неядерных вопросов". По его словам, "переговоры были интенсивными и серьезными". "На них были выдвинуты новые идеи, требующие консультаций с Тегераном, но все еще остаются пробелы", – заявил этот чиновник.

Переговоры продлились более трех часов. Делегацию Ирана возглавлял министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую – Стив Виткофф и Джаред Кушнер.