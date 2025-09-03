"Калькалист": Украина пытается отсудить у России Сергиево подворье в Иерусалиме

Как сообщает издание "Калькалист", Электрическая компания Украины пытается отсудить принадлежащие России Сергиевское подворье в Иерусалиме и парковку на улице Маалот в рамках получения компенсации за "национализацию" Россией компании "Крымэнерго" после аннексии Крыма.

Согласно публикации, дело рассматривается в Иерусалимском окружном суде. Основание для иска – решение, принятое в 2023 году арбитражем в Гааге, который присудил Украине компенсацию в размере 207 миллионов долларов за конфискацию компании. Россия пытается в судебном порядке отменить решение арбитража.

На данном этапе суд отказался наложить арест на российское имущество, однако потребовал ответа от российской стороны, при этом призвав ее представить документы напрямую в суд, а не ограничиваться дипломатическими посланиями.

"Калькалист" сообщает, что Иерусалимский суд запросил точку зрения министерства иностранных дел Израиля и юридического советника правительства. В ответе суду Гали Баарав-Миара подчеркнула, что дело представляет угрозу для международных отношений Израиля и нарушает закон о неприкосновенности иностранной собственности.